Muay-thaï : Le Maroc remporte le championnat d'Afrique

Le Maroc s'est adjugé le titre de la troisième édition du championnat d'Afrique de muay-thaï, organisée du 21 au 23 février dans la capitale égyptienne, Le Caire, après avoir occupé la première place du classement général avec un total de 15 médailles (9 or, 2 argent et 4 bronze).



Le Maroc a devancé le pays hôte, l'Egypte, deuxième avec un total de 20 médailles (6 or, 7 argent et 7 bronze), tandis que l'Algérie est arrivée troisième avec un total de 9 médailles (3 or, 3 argent et 3 bronze).



Les neuf médailles d'or marocaines ont été glanées par Amine Chtioui (-51 kg), Abdallah Saadi (-60 kg), Mohamed Yassine Mahssoun (-67 kg), Abdelali Zahidi (-71 kg), Keltoum Akhlouf (-48 kg), Oumaima Belouarrat (-51 kg), Salma Ajbour (-54 kg), Douaa Akhlouf (-60 kg), Kaoutar Baarab (-63,5 kg).



Les deux médailles d'argent ont été remportées par Ichrak Laaroussi (-57 kg) et Amine Saja Eddine (+91 kg), tandis que les quatre médailles de bronze ont été décrochées par Achraf Ouhaji (-57 kg), Hamza Hmidach (-63,5 kg), Othmane Tahiri (-75 kg) et Oumaima Belouarrat en Wai Kru.

Les titres des première et deuxième éditions du championnat d'Afrique de muay-thaï, organisées respectivement au Maroc et en Egypte, ont été remportées également par le Maroc.