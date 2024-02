Maroc : Ouverture du 11e Festival de l’amandier à Tafraoute

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé ce samedi l’ouverture officielle du 11e Festival de l’Amandier à Tafraout (du 23 au 25 février 2024), ayant comme thème «Terre d’amandier, terroir d’avenir». Inscrit dans le cadre de la stratégie Génération green 2020-2030, cet événement se veut un carrefour économique et culturel, pour le développement de la filière. Il contribue aussi à valoriser le patrimoine de l’Anti-Atlas, pour améliorer les conditions socioéconomiques des populations locales, grâce à l’économie sociale et solidaire.

Sur une superficie de 2 000 m², le site du festival accueille plus de 100 exposants des produits du terroir et professionnels du secteur, issus de différentes régions du Maroc. Les organisateurs prévoient d’accueillir un total de plus de 80 000 visiteurs. Par ailleurs, des activités artistiques, folkloriques, pédagogiques et culturelles sont prévues, de même que des ateliers pour le renforcement des capacités des participants.

La cérémonie d’ouverture a connu la présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, du Wali de la région Souss-Massa, du gouverneur de la province de Tiznit, du président du conseil régional, du président de la Chambre d’agriculture, des élus, ainsi que d’une délégation de responsables du ministère.

Un communiqué du département rappelle que la filière de l’amandier génère 27 millions de journées de travail par an. Dans le cadre de la nouvelle stratégie «Génération verte 2020-2030», un nouveau contrat-programme sera conclu entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle pour le développement des arbres fruitiers. Les objectifs fixés d’ici 2030 incluent la plantation des amandiers sur une superficie supplémentaire de 108 000 hectares.

Au Maroc, la superficie totale des amandiers est de 230 510 hectares, pour la saison 2022-2023. Les principales zones de production se trouvent dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès et l’Oriental. «La production moyenne d’amandes non décortiquées est estimée à environ 146 096 tonnes. Quant à la région, la superficie destinée à la culture de l’amandier est estimée à plus de 23 431 ha, notamment dans l’Anti-Atlas, avec une production de 6 900 Tonnes/an (décortiqué)», fait savoir la même source.