L’Allemagne légalise le cannabis à usage récréatif

Le parlement allemand a définitivement approuvé, vendredi, un projet de loi relatif à la légalisation du cannabis à usage récréatif. Fortement critiqué à droite et à l’extrême droite, le texte a bénéficié de 407 votes favorables, tandis que 226 députés se sont prononcés contre. Il reste considéré comme une loi phare du gouvernement d’Olaf Scholz. En vigueur en deux temps, à partir du 1er avril puis du 1er juillet prochains, cette mouture défendue par le ministre de la Santé et médecin Karl Lauterbach (SPD) constitue aussi l’une des dispositions européennes les plus libérales en la matière.

Conformément à cette nouvelle loi, la quantité autorisée de cannabis acheté est limitée à un maximum de 25 grammes par jour, à travers les associations à but non lucratif, dites Clubs de cannabis. Elle autorise également la culture de trois plants pour son propre usage. Par ailleurs, la possession et la consommation sont formellement interdites pour les jeunes de moins de 18 ans.

Soulignant dans ce sens les dangers de la surconsommation de cannabis pour les jeunes, dont le cerveau se développe jusqu’à 25 ans, le ministre de la Santé a annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation. Pour les adultes, la consommation reste interdire à proximité des mineurs, des écoles, des crèches et des installations sportives.

A travers les Clubs de cannabis, la vente maximale mensuelle par membre est fixée à 50 grammes pour 500 personnes tout au plus. Quant aux adultes entre 18 et 21 ans, ils ne pourront acheter que 30 grammes par mois, avec un taux de THC limité à 10%. Les clubs sont par ailleurs chargés de distribuer un plafond de sept graines ou de cinq boutures de cannabis à leurs membres, pour la culture à domicile.

L’Allemagne rejoint ainsi Malte et le Luxembourg, deux pays européens qui ont légalisé le cannabis récréatif respectivement en 2021 et en 2023. Mais dans le pays, la population reste divisée. Cité par l’AFP, un sondage YouGov publié le jour même du vote de la loi montre que 47% sont favorables à la légalisation et 42% sont défavorables.

Mais pour le gouvernement, ce nouveau cadre normatif représente un outil législatif afin de lutter efficacement contre le marché noir du cannabis. Ce volet a été particulièrement un point de discorde avec les députés conservateurs, certains du SPD et les syndicats de policiers.