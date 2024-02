Belgique : Ilias Chair condamné à deux ans de prison dont un ferme

L’international marocain Ilias Chair a été condamné, vendredi à Anvers (Belgique) à deux ans de prison, dont un ferme, ainsi que plus de 15 000 euros de dommages et intérêts. Il a été reconnu coupable de coups et blessures sur un homme, dont le crâne a été fracturé lors d’une bagarre survenue en 2020 durant une sortie de canoë-kayak, à la frontière avec la France.

Cité par le média belge Het Nieuwsblad, le procureur indique que lors des faits, le Lion de l’Atlas «a frappé avec la pierre [la victime], qui a immédiatement perdu connaissance». Selon lui, «les conséquences ont été dramatiques», puisque l’homme «a subi une grave fracture du crâne de deux centimètres». «Il a été longtemps incapable de travailler comme chauffeur de camion et, aujourd’hui encore, il subit les conséquences de ce coup qui a failli le tuer», ajoute le procureur.

En réaction au verdict, le club anglais des Queens Park Rangers au sein duquel Ilias Chair évolue a affirmé que «la procédure judiciaire n’était pas encore conclue» et que la formation ne ferait «aucun autre commentaire».