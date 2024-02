Canada : Prison à vie pour l’auteur de l’attentat terroriste contre une famille musulmane

La Cour supérieure de l’Ontario a condamné Nathaniel Veltman à la prison à vie, pour avoir fauché et tué quatre des cinq membres de la famille Afzaal, en 2021 à London (Canada). La juridiction a reconnu cet acte comme étant terroriste, tout en décidant que l’auteur de l’attentat ne soit admissible à la libération conditionnelle qu’après avoir purgé les 25 premières années de sa peine. C’est pour la première fois dans le pays que les dispositions antiterroristes sont retenues lors d’un procès pour meurtre au premier degré, rapportent La Presse et Radio Canada.

En novembre dernier, l’homme de 23 ans a déjà été reconnu coupable des meurtres prémédités de quatre membres de la famille musulmane, ainsi que de tentative de meurtre contre le plus jeune, seul survivant. Cet attentat a en effet coûté la vie à Madiha Salman (44 ans), à son mari Salman Afzaal (46 ans), à leur fille Yumna (15 ans) et sa grand-mère, Talat Afzaal. Le petit frère de la jeune fille a quant à lui été gravement blessé. La juge de la Cour supérieure, Renée Pomerance, a déterminé que le meurtrier devait purger la prison à vie pour chacun de ces actes.

Les mêmes sources rapportent que la Couronne a requis l’emprisonnement à vie pour la tentative de meurtre, tandis que la défense a demandé une peine de 10 ans. Pour les avocats de l’auteur de l’attentat, la perpétuité serait un jugement «excessif». Mais de son côté, la procureure Sarah Shaikh a soutenu que Nathaniel Veltman était animé par une «idéologie haineuse, intolérante et islamophobe». Dans ses déclarations de presse, elle a affirmé que cet acte terroriste ciblait toute la communauté musulmane à travers la famille victime.

Lors de la lecture du verdict, Renée Pomerance a annoncé que l’accusé avait quitté son appartement, 6 juin 2021, avec l’intention de tuer des musulmans. Il a conduit son camion dans les rues de London, habillé d’un uniforme de combat. Par ailleurs, la juge a souligné que le jeune homme consommait des contenus d’extrême droite en ligne, liés à l’idéologie du suprémacisme blanc.

Citée par les médias, la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby, a indiqué que la reconnaissance de l’acte terroriste par la juridiction «aura des répercussions profondes sur l’ensemble de la société canadienne» et qu’elle «apportera un certain réconfort aux communautés qui exigent que nos lois et nos institutions soient équitables et justes». Selon elle, ce verdict «envoie un message clair, à savoir que les communautés musulmanes du Canada doivent être protégées contre l’extrémisme violent».