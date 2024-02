Maroc : Arrestation de 5 suspects pour trafic de protoxyde d’azote

La police judiciaire à Casablanca et à Marrakech a interpellé, jeudi, cinq individus dont un ressortissant étranger, pour implication présumée dans la détention et la distribution de protoxyde d’azote à des fins non médicales. L’arrestation a eu lieu lors d’opérations sécuritaires simultanées dans les deux villes et leurs banlieues.

A Casablanca, le premier mis en cause a été appréhendé à bord d’un véhicule de livraison transportant 18 colis, contenant des dizaines de cartouches de protoxyde d’azote soupçonnées d’être utilisées à des fins non médicales, notamment pour l’anesthésie.

Deux autres arrestations ont eu lieu dans la même ville, où les individus soupçonnés de faire partie du réseau de distribution ont été interpellés avec 333 bonbonnes de gaz en leur possession. Les autorités ont également localisé et saisi des stocks dans un entrepôt près de Berrechid, portant le total saisi à Casablanca à 50 098 bidons de différentes tailles.

A Marrakech, les quatrième et cinquième suspects, un ressortissant étranger et son complice, ont été arrêtés avec un total de 100 280 petites cartouches et 22 grandes de protoxyde d’azote, ainsi qu’une quantité importante de produits suspectés d’être utilisés comme des drogues.

L’ensemble mis en cause font l’objet d’une enquête judiciaire, pour identifier d’éventuels autres complices.