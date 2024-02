Maroc : Fortes rafales de vent et chutes de neige vendredi et samedi

De fortes rafales de vent (70-90 km/h) avec chasse-poussières locales et des chutes de neige (15-30 cm) sont attendues vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, ces rafales (70-90 km/h) intéresseront, vendredi de 10h à samedi à 18h, Figuig, Jerada, Errachidia, Nador, Driouch, Guercif, Taourirt, Taza, Boulemane, Midelt et Guelmim, a précisé la DGM dans un bulletin spécial (niveau de vigilance orange).



Les provinces de Assa-Zag, Sidi Ifni et les côtes relevant de chtouka-Aït-Baha, Agadir-Idaoutanane, Tiznit et Inezgane-Aït Melloul seront concernées par ce phénomène (70-85 km/h), le vendredi de 12 à 24h, a ajouté la même source.



Par ailleurs, des chute de neige sont prévues au delà de 1.400 mètres (15-30 cm) dans les provinces de Guercif, Ifrane, Taza, Sefrou, Boulemane et de Midelt de vendredi à 18h à samedi à 23h, selon la DGM.