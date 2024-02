Séisme au Maroc : L’Agence de développement du Grand Atlas va réhabiliter les régions touchées

L’Agence de développement du Grand Atlas, mise en place par le gouvernement pour superviser les travaux de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al Haouz, sera chargée de parachever les programmes et projets lancés ou en cours d’étude, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question sur les rôles de l’Agence de développement du Grand Atlas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, Baitas a précisé que cette entité a pour mission de parachever les programmes et projets déjà lancés ou en phase finale d’élaboration avant leur mise en œuvre, en vue d’assurer la reconstruction et la réhabilitation globale des régions touchées par le séisme d’Al Haouz.

Il a souligné à cet égard que le gouvernement œuvre pour la mise en œuvre des directives royales en ce qui concerne la reconstruction et la réhabilitation des zones sinistrées, affirmant que le chef du gouvernement veille à présider les réunions de suivi et de supervision de la mise en œuvre des différents projets et programmes prévus dans ce cadre.

A que l’Agence de développement du Grand Atlas a été créée en application des Hautes Instructions royales visant à reconstruire et à réhabiliter les zones touchées par le séisme d’Al Haouz, avec un calendrier de réalisation s’étendant sur cinq ans (2024-2028).

Les missions et attributions dévolues à l’Agence consistent principalement en la réalisation de l’ensemble des composantes et projets du programme, notamment les projets de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées en tenant compte de la dimension environnementale et dans le respect total du patrimoine unique, des traditions et des modes de vie des habitants des régions concernées, ainsi que des normes de construction parasismique et à réaliser des projets de développement social et économique dans les zones ciblées par le programme.