Maroc - Etats-Unis : Le général Michael Langley fait l’éloge du partenariat militaire

Le général de corps des Marines des Etats-Unis et chef du commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), Michael Langley, a effectué les 20 et 21 février, une visite au Maroc. A Rabat, le responsable militaire a eu des entretiens séparés, avec le général de Corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, Mohammed Berrid, et le ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi.

Dans des déclarations à la presse, le général Langley a couvert d’éloges le partenariat entre les deux pays. «Le partenariat militaire entre les Etats-Unis et le Maroc est solide et prêt à se développer davantage dans les années à venir. Cette collaboration durable témoigne de notre engagement commun en faveur de la sécurité, la stabilité et la prospérité régionales», a-t-il souligné.

«Le Maroc joue un rôle central dans le maintien de la sécurité et la stabilité régionales, contribuant de manière significative à la paix et la prospérité au Moyen-Orient et sur tout le continent africain. Le partenariat stratégique bilatéral est ancré dans des intérêts communs, reflétant un engagement mutuel à relever les défis communs», a ajouté le chef de l’AFRICOM.

Après Rabat, le général Michael Langley s’est rendu à Kénitra où il a rencontré des étudiants, venus de 27 pays africains, qui suivent leur formation au Collège royal de l’enseignement militaire supérieur (CREMS).

Le Maroc et les Etats-Unis ont signé, en octobre 2020 à Rabat, un accord de coopération militaire, d’une durée de dix ans.