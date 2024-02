Maroc : Damane Group lance la première usine de plaques de plâtre

Avec le lancement de Damane Gypsum, Damane Group met en place la première usine de production de plaques de plâtre au Maroc, pour répondre aux besoins du marché de la construction au niveau national et continental. La société a annoncé, ce jeudi dans un communiqué, que cette unité ouvrirait dans les deux prochaines semaines dans la province de Safi, mobilisant initialement 150 emplois directs. Elle complète sa propre chaîne de production, composée de carrières et d'usines à béton, totalisant plus de 1 000 postes dans le pays. Cette démarche s'inscrit par ailleurs dans la stratégie de diversification et de capitalisation sur le savoir-faire industriel.

Le lancement de cette unité est également aligné sur la vision royale sur la souveraineté nationale, ajoute l'entreprise, qui souligne la priorité au recours à production locale pour réduire les importations. L'idée est ainsi de relever de nouveaux défis économiques, dans un esprit de compétitivité et de consolidation du capital marocain, souligne encore la même source. Celle-ci insiste par ailleurs sur la décarbonation de l'industrie locale, pour stimuler les exportations.

Avec l'inauguration de Damane Gypsum, l'entreprise aspire en effet à s'ouvrir vers les marchés internationaux en mettant en avant des produits marocains, sous le label Made in Morocco.