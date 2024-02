SIAM 2024 : Israël ne fera pas partie des Etats invités

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2024) se tiendra cette année sans la présente officielle d’Israël. Pour cause, l’Etat hébreux ne fera pas partie des pays invités à l’occasion de cette seizième édition, prévue du 22 au 28 avril à Meknès. En réponse à une question de la presse, lors d’une conférence dédiée à l’évènement, ce mercredi 21 février à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a brièvement déclaré que le pays ne serait pas convié, sans faire de commentaire supplémentaire.

L’année dernière, l’édition du SIAM a été la première tenue après la crise sanitaire de Covid-19. Elle aura aussi été la première où Israël a participé officiellement, à la suite de la normalisation de ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2020. Cette année, la non-invitation de l’Etat hébreux intervient dans un contexte où l’armée d’occupation mène la guerre dans bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé en Palestine, au moins 29 000 personnes (dont femmes et enfants) ont été tuées dans les offensives terrestres et aériennes contre cette zone.

Dans ce même contexte, le Maroc a précédemment réitéré sa position sur «le soutien inconditionnel» de Rabat «aux droits légitimes du peuple palestinien», ainsi que «la position constante du royaume aux côtés de l’Autorité nationale palestinienne, seul représentant légitime». Le 26 janvier dernier, dans un premier verdict dans l’affaire opposant l’Afrique du Sud à Israël pour faits de génocide dans la bande de Gaza, la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné des mesures immédiates pour garantir la non-violation de la Convention sur le génocide, sans pour autant exiger un cessez-le-feu.

La CIJ a par ailleurs estimé que «la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque sérieusement de se détériorer davantage avant que le tribunal ne rende son jugement final». Au lendemain de son rendu, ce verdict a été salué par le Maroc.