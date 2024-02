SIAM 2024 : L’agriculture à l’heure des défis climatiques au cœur de la 16e édition

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) fait son retour à Meknès pour une seizième édition, du 22 au 28 avril 2024. Alors qu’il vit la plus importante sécheresse de son histoire, le royaume accueille ce rendez-vous dans un contexte global, où les dérèglements climatiques sont désormais un défi réel et mondial. Ainsi, le thème de cette année sera «climat et agriculture : pour des systèmes de production durables et résilients». L’occasion sera notamment de mettre en lumière les nouveaux outils innovants dans l’adaptation du secteur primaire à ces enjeux, tout en tenant compte de la question de souveraineté alimentaire.

Lors d’une conférence de presse à ce sujet, mercredi 21 février à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a fait savoir que cette édition serait l’occasion de mettre en avant les efforts d’adaptation, mais aussi les actions menées dans ce contexte au niveau des filières agricoles, des chaînes de distribution et de la préservation des ressources naturelles, pour un système agricole résilient et durable. L’écosystème, la stratégie, les technologies et les bonnes pratiques respectueuses de l’environnement sont autant d’axes du rendez-vous de cette année, a ajouté le ministre.

Abordant ces enjeux et leurs solutions dans une dimension nationale et régionale, Mohamed Sadiki a par ailleurs indiqué que le choix de l’Espagne en tant qu’invité d’honneur de cette édition partait de la vision des deux pays sur les défis communs à leur secteur primaire. La mise en avant du voisin ibérique, cette année, dénote de la qualité des relations bilatérales, concrétisée à travers les accords de coopération, notamment dans l’agriculture, a encore souligné le ministre.

L’idée sera ainsi de permettre aux partenaires espagnols d’exposer leurs projets en termes d’utilisation raisonnable des ressources naturelles en général et hydriques en particulier. En d’autres termes, il s’agit d’une institutionnalisation des échanges des expériences entre les deux rives, dans la zone méditerranéenne la plus impactée par les dérèglements climatiques, a ajouté le ministre.

Une intégration élargie des coopératives et des chercheurs

Outre les dérèglements climatiques qui constituent un phénomène global, le SIAM 2024 s’adaptera au contexte local du Maroc, qui a vécu le 8 septembre 2023 un séisme dévastateur ayant touché particulièrement la région de Marrakech-Safi. En soutien aux producteurs des zones sinistrées, «cette édition s’ouvre à l’ensemble des coopératives qui en sont issues», à la seule condition que leurs produits exposés soient conformes aux normes de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (autorisation ONSSA), a par ailleurs fait savoir Mohamed Sadiki.

Orientée vers la diversité des intervenants dans le secteur ainsi que des exposants, cette édition est marquée par ailleurs par une augmentation de 13% de la superficie du lieu du SIAM, portée désormais à 12,4 hectares, dont 11 ha couverts. Cet espace prévoit d’accueillir un total de 930 000 visiteurs, les participants de 70 pays, 1 500 exposants, 40 conférences ouvertes et rencontres professionnelles. Il s’agira de sensibiliser aux défis climatiques, mais également de dynamiser les interactions entre les acteurs, à commencer par les paysans et agriculteurs, en passant par les coopératives, les petites entreprises, les grands investisseurs, ainsi que les fournisseurs de technologies et de solutions adaptées.

Dans des déclarations à Yabiladi, Jaouad Bahaji, président du Conseil de la commune de Meknès où se tient le SIAM, est revenu dans ce sens sur l’expertise que peuvent apporter les compétences des Marocains du monde, dans une région agricole comme Fès-Meknès, connue par ailleurs pour son importante diaspora. «L’édition de cette année se déroule à un moment où nos concitoyens résidents à l’étranger portent de plus en plus d’intérêt aux dynamiques de développement dans divers secteurs, notamment l’agriculture. Nous aspirons à capitaliser et à accompagner ces bonnes volontés, en réfléchissant notamment à un pôle dédié à nos MRE, dans les prochaines éditions», nous dit le responsable.

«Le secteur agricole au Maroc est très ouvert. Il existe de nombreux partenariats publics-privés, au niveau national comme à l’étranger, notamment avec l’Europe. Nous ouvrir également sur l’expertise scientifique et technologique de nos Marocains du monde, en institutionnalisant leur participation à la dynamique rattachée au SIAM, peut être une piste pour le développement futur.» Jaouad Bahaji

Dans ce même sens, des assises de la recherche agricole seront consacrées à l’avenir des stratégies agricoles, à la lumière des progrès scientifiques, en harmonie avec le plan national Génération green pour le développement de l’agriculture. Soulignant l’importance du contexte où se tiendra cet évènement, Mohamed Sadiki a souligné en conférence de presse que le SIAM 2024 se déroulerait quelques jours après la Conférence régionale de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique, prévue au Maroc.