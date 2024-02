«Escobar du Sahara» : L’activiste Réda Taoujni condamné à 2 ans de prison ferme

Du nouveau dans la plainte déposée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, contre Mohamed Réda Taoujni. Le tribunal de première instance d'Agadir a condamné, mercredi soir, l’activiste sur les réseaux sociaux à deux ans de prison et 30 000 dirhams d'amende. Taoujni était poursuivi en état d’arrestation pour une vidéo qu’il a postée sur le web, consacrée aux liens supposés entre l’affaire «Escobar du Sahara» et le PAM. Il a été auditionné, le 9 février, par la police d’Agadir.

Pour rappel, le PAM avait mis en garde, dans un communiqué publié en janvier, contre toute tentative de «nuire à l’image du parti, à ses dirigeants et ses militants», à travers une «instrumentalisation» du dossier «Escobar du Sahara», en cours d’examen par la justice.

Dans ce sens, la PAM avait annoncé qu’il «prendra toutes les mesures légales et judiciaires contre toute personne qui tenterait de porter atteinte à la réputation du parti, et à l’honneur de ses militants et militantes, par le biais de campagnes diffamatoires intentionnelles».

Suite à une plainte similaire du ministre de la Justice, la Brigade nationale de la police judiciaire a auditionné, le 17 février, le journaliste Hamid El Mahdaoui, directeur de publication du site Badil.