Fès : Le directeur de l'hôpital de Taza parmi les condamnés pour détournement de matériel

Le directeur de l'hôpital Ibn Baja de Taza a été condamné en première instance par la Cour d'appel de Fès à quatre ans de prison ferme et à une amende de 30 000 DH, dans le cadre de l'affaire de détournement de matériel pour des cliniques privées. Ce verdict fait suite à une série d'audiences, après des arrestations qui ont eu lieu en novembre dernier.

Parmi les autres mis en cause, un employé du même hôpital à écopé de quatre ans de prison et une amende de 10 000 dirhams. Trois autres ont été condamnés à un an et demi et une amende de 10 000 dirhams. Pour sa part, un agent de sécurité est condamné à un an de prison, dont huit mois avec sursis.

D'autres membres du personnel hospitalier ont été condamnés à un an de prison avec sursis, tandis qu'un technicien hospitalier a écopé de 3 mois et une amende de 2 000 dirhams. Par ailleurs, trois propriétaires de cliniques privées sont condamnés à six mois de prison et une amende de 2 000 dirhams.

Le tribunal a décidé de confisquer le matériel médical de l'hôpital Ibn Baja, retrouvé dans des cliniques privées. Un dédommagement de 400 000 DH sera versé à la partie civile, le ministère de la Santé et de la protection sociale. La juridiction a donné raison à l'Association marocaine des droits humains (AMDH) en acceptant les poursuites civiles et la demande d'indemnisation par un dirham symbolique.

Le 23 novembre 2023, 11 personnes ont été arrêtées pour soupçons de vol, abus de confiance, détournement de fonds publics et corruption. Les mis en cause ont aussi été soupçonnées d'avoir participé à la falsification de documents administratifs pour vendre et transférer des dispositifs et équipements médicaux publics, et de les déclarer comme endommagés alors qu'ils sont utilisables.