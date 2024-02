Espagne : Des agriculteurs manifestent à Algésiras contre les importations du Maroc

Des dizaines d'agriculteurs espagnols se sont rassemblés à Algésiras, mardi 20 février, pour protester contre le sort des communautés rurales et contre l'importation de fruits et légumes du Maroc. Près de 70 camions transportant des agriculteurs de Jaén et de Séville ont rejoint la zone industrielle de La Menasha, en réponse à un appel de la plateforme agricole 6F. L'objectif a été de marcher vers le port d'Algésiras, ce qui a été refusé par la police nationale.

Lola Guzmán, porte-parole de la plateforme, a déclaré à la presse espagnole : «Chaque jour, la situation empire. Maintenant, le chef du gouvernement affirme que le Maroc dispose d'un marché libre. Mais combien cela coûte aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs ?»

Les agriculteurs considèrent l'importation de produits en provenance de pays comme le Maroc, sans les exigences sanitaires de l'UE, comme une menace pour leur secteur. Cette manifestation illustre les tensions persistantes entre les agriculteurs espagnols et les acteurs du secteur au Maroc, notamment en ce qui concerne les pratiques commerciales équitables.