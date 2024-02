Routes et ports : La Mauritanie demande l’expertise marocaine

Le ministre mauritanien de l'Equipement, Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed, effectue une visite au Maroc. Il s’est réuni, hier à Rabat, avec le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des infrastructures, l’échange d'expertises et d'expériences au niveau technique et l'élargissement du partenariat entre le Laboratoire public d'essais et d'études marocain (LPEE) et le Laboratoire National Des Travaux Publics mauritanien (LNTP), rapporte la MAP.

Une feuille de route dans le domaine des infrastructures et des ports, a été aussi au menu de la réunion entre les deux responsables. Le ministre mauritanien, Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed, a examiné avec son homologue marocain, Nizar Baraka, le lancement d’une étude technique relative au renforcement de la route Nouakchott-Nouadhibou et la participation à la construction de nombre d'ouvrages d'art à Nouakchott en vue de fluidifier la circulation dans la capitale mauritanienne.

Pour rappel, le Maroc et la Mauritanie avaient signé treize conventions et mémorandums d’entente, lors de la huitième session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, tenue en mars 2022 à Rabat.