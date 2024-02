Deloitte Morocco Cyber Center et Yogosha partenaires pour les solutions de sécurité

Deloitte Morocco Cyber Center, pôle d’expertise en cybersécurité de Casablanca, s’est associé à la plateforme de sécurité offensive Yogosha pour enrichir son offre de services à travers le Maroc et à terme dans toute l’Afrique.

Ce partenariat stratégique, annoncé mardi, vise à fournir une solution globale de cybersécurité aux clients nationaux et continentaux. En combinant les solutions «Offensive Security» de Yogosha avec l’expertise de Deloitte, la collaboration permettra des simulations de scénarios d’attaque, pour s’adapter aux besoins spécifiques de l’entreprise.

«Notre objectif est de tester la sécurité de nos clients», a déclaré à Yabiladi Christophe Marnat, SVP Sales chez Yogosha. «Ce partenariat nous permet de cibler les entreprises marocaines, notamment les banques, la grande industrie, les organismes gouvernementaux, ainsi que les éditeurs de commerce électronique et de logiciels», a-t-il ajouté.

L’un des objectifs clés sera de collaborer avec des hackers éthiques locaux. «Nous visons à créer un écosystème local de chasseurs de primes et à garantir que toutes les données soient hébergées au Maroc», a confirmé Marnat. Dans un premier temps, la plateforme sera hébergée au Cyber Center Deloitte Morocco avant de la transférer vers les installations Atlas Cloud Services (ACS) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Des tests sur mesure et une surveillance en temps réel

La nouvelle plateforme de Deloitte et Yogosha proposera des tests avec différents niveaux, pour répondre aux divers besoins de sécurité organisationnelle. Les clients recevront des rapports détaillés, une assistance corrective, des expérimentations répétées, une analyse en temps réel sur la plateforme Yogosha, mais aussi une couverture 24h/24 et 7j/7 via le centre de détection et de réponse de Deloitte à Casablanca.

«Cette solution élargit notre offre technique et permet aux clients d’évaluer la sécurité de manière pragmatique», a déclaré pour sa part Imade Elbaraka, associé directeur chez Deloitte.

Commencé avec le Maroc, ce partenariat vise de plus grands projets. «Grâce à ce partenariat, nous visons à nous étendre en Afrique, à construire une communauté locale de chercheurs et à contribuer au développement des compétences», a ajouté Yassir Kazar, fondateur de Yogosha.

En février 2023, Deloitte a inauguré le «Deloitte Morocco Cyber Center» à Casablanca, le sixième de son réseau mondial, en réponse à la demande régionale croissante de solutions de cybersécurité.

Le centre propose des services tels que la détection des vulnérabilités, le conseil et la réponse aux secteurs privé et public, visant à renforcer la cybersécurité marocaine et à protéger les organisations contre les cyberattaques.