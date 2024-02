Figuig : Condamnation de deux manifestants en première instance

Le tribunal de première instance de Figuig a condamné, lundi 19 février, des membres du mouvement protestaire opposé à la cessation de la distribution d’eau potable par la municipalité. Mohamed Ibrahimi (dit Mofo) a écopé de trois mois de prison, assortie d’une amende de 1 000 DH. Interpellé la semaine dernière, l’homme a fait l’objet d’une plainte du pacha de la ville pour «outrage à agent public, incitation aux délits et crimes sans effet, et contribuer à un rassemblement non autorisée».

Le même tribunal a par ailleurs donné suite à une deuxième plainte du pacha, en condamnant la militante Halima Zaid à six mois de prison avec sursis et à une amende de 2 000 dirhams.

Depuis plus de 100 jours, la ville de Figuig connaît des manifestations dans ses rues, où les habitants expriment leur opposition à la décision du conseil communal de transférer les prérogatives de distribution d’eau potable au groupement intercommunal de l’Oriental.