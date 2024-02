France : Medhi Benatia tancé par le syndicat des joueurs pour ses propos sur Jonathan Clauss

Le conseiller de l’Olympique de Marseille (OM), Medhi Benatia, est dans le viseur de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP). Le syndicat des joueurs a critiqué l’ancien international marocain pour ses propos sur Jonathan Clauss, lors d’une interview dans le Canal Football Club. «Je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là», a-t-il déclaré.

«Je sais qu’il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait un petit peu de lui, dans l’attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l’était pas», a ajouté le conseiller. L’UNFP est remontée à la charge, en dénonçant un «harcèlement» envers le joueur.

Medhi Benatia a évoqué notamment l’attitude de Clauss, lors du match opposant l’OM à Monaco (2-2). «Contre Monaco, Jonathan demande le changement. Et sur un jour aussi important, tu es obligé de lui dire : “Il faut serrer les dents.” Ce n’est pas le moment où tu peux me lâcher, parce qu’il nous manque dix ou douze mecs à ce moment-là. Quand tu sors et qu’on apprend par le staff médical que c’est un coup et qu’en fait, il n’y avait rien de particulier, que le joueur avait demandé à sortir, tout le staff, on n’est pas content», ajoute encore le conseiller.

⛔ En s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, le défenseur international @Djoninho25 , le conseiller sportif de l’OM Medhi Benatia a franchi la ligne rouge.



Celle du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner…

Pour l’UNFP, Benatia a «livré via la presse un footballeur à la vindicte populaire». «En plus de manquer d’un minimum de respect envers l’homme, on met ici en doute la conscience professionnelle d’un joueur qui serait même capable de simuler une blessure», a fustigé le syndicat. En l’espèce, l’UNFP annonce avoir déposé plainte contre X depuis le mois dernier, à cause de situations similaires.