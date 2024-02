Maroc : Le ministère du Tourisme capitalise sur une année record pour renforcer le secteur

Après une année record en 2023, durant laquelle 14,5 millions de touristes ont afflué au Maroc et 105 milliards de dirhams (MMDH) de recettes touristiques ont été enregistrées en devises, le secteur continue sur sa lancée en ce début 2024. En janvier, les arrivées ont totalisé plus de 992 000, marquant une hausse de +10% par rapport à la même période en 2023.

Le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire indique que cettr performance inclut les arrivées des Marocains résidents à l’étranger (+9,5%), aussi bien que les touristes étrangers (+11%).

A la sortie de la pandémie de la Covid-19, la reprise du secteur a en effet été une priorité, avec le lancement d’un Plan d’urgence, d’un plan de relance et d’une feuille de route pour le tourisme, en plus du Registre national de l’artisanat, de l’AMO et l’amélioration de la compétitivité des artisans.

Le ministère de tutelle souligne aussi les acquis de la stratégie de l’Economie sociale et solidaire, qui a renforcé la contribution du secteur au développement socioéconomique national.

Dans ce contexte, le ministère fait savoir que les efforts se concentrent désormais sur trois priorités : accélérer la croissance, favoriser la création d’emplois et renforcer la compétitivité.