Football : Houcine Ammouta songe à son départ de la sélection de la Jordanie

L’entraîneur marocain Houcine Amouta a confirmé que son parcours à la tête de la sélection nationale jordanienne toucherait a sa fin dans les trois à quatre prochains mois et qu’il retournerait au Maroc pour retrouver sa famille. Dans des déclarations à 2M, dimanche 18 février 2024, il a indiqué ne pas avoir reçu d’offre pour entraîner d’autres équipes, mais que son retour au pays, pour des raisons familiales, était nécessaire.

«Mon contrat est toujours valable avec l’équipe nationale jordanienne. Après la finale de la Coupe d’Asie des Nations, j’ai déclaré que j’avais une situation familiale difficile au Maroc. J’ai donc commencé à discuter de mon départ», a-t-il déclaré. Le coach a souligné que son départ n’était pas immédiat, mais qu’il devait être présent auprès de ses proches, dans les mois à venir.

Ammouta : "I am negotiating to leave Jordan due to my family situation" pic.twitter.com/DJvMOg1vbM