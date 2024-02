Italie : 15 arrestations pour trafic de haschisch acheminé depuis le Maroc et l’Espagne

Dans le cadre d’une opération conjointe, les unités de la police financière de Pise, de Brescia et de Bergame, en Italie, ont arrêté 15 personnes accusées de trafic international de drogue, en lien avec les réseaux de haschisch. Ce lundi, les médias italiens ont rapporté que ces opérations faisaient suite à une enquête ouverte par les procureurs de Brescia et de Bergame, visant une famille d’origine marocaine opérant en Italie, en Espagne et au Maroc.

Les mis en cause sont soupçonnés d’avoir acheminé d’importantes quantités de haschisch du Maroc et d’Espagne, pour les distribuer en Italie. Ils sont ainsi inculpés d’organisation d’une bande criminelle, de trafic de drogue et de crime transnational.

Selon les sources médiatiques, les activités du réseau criminel auraient été révélées grâce aux dispositifs technologiques de surveillance, ainsi qu’aux opérations d’infiltration.