Défense : L’Espagne ne compte pas participer à l’«African Lion 2024»

L’Espagne n’envisage pas de prendre part à l’exercice «African Lion 2024», organisé conjointement par le Maroc et les Etats-Unis, ont confié à Vozpópuli des «sources militaires officielles espagnoles à l'Etat-major de Défense».

Le média ibérique d'extrême-droite attribue la non-participation de l’Espagne au déroulement des manœuvres «à Mehbes, près de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Avec ce refus, l’Espagne évite ainsi de nouvelles tensions diplomatiques avec l’Algérie». La localité sahraouie était sur les programmes des manœuvres militaires de 2021, 2022 et 2023. Elle est également inscrite sur l’agenda de 2024, révélé il y a deux semaines par les FAR.

Le voisin ibérique avait séché les éditions 2021, 2022 et 2023 de l’«African Lion». En 2021, le gouvernement espagnol avait alors avancé des «raisons budgétaires» pour justifier sa non-participation à l’événement, alors que les relations entre Rabat et Madrid traversaient une forte zone de turbulence, suite à l’hospitalisation en catimini du chef du Polisario à Logroño, en avril 2021.

Les Forces armées royales (FAR) et l’armée des Etats-Unis ont commencé la préparation de l’«African Lion 2024», prévue du 20 au 31 mai 2024. L’Etat-Major de la Zone Sud a abrité, du 29 janvier au 2 février à Agadir, la réunion de planification principale de l’«African Lion 2024». L’exercice 2024 devrait se dérouler dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tata, Kénitra, Ben Guérir et Tifnit.