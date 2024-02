SNRT : Al Aoula dévoile sa programmation spéciale ramadan

La Société nationale de télévision et de radiodiffusion (SNRT) a dévoilé, vendredi 16 février, sa programmation spéciale ramadan sur Al Aoula cette année. Parmi les nouveautés figurent la série «Dar Nsa», réalisée par Samia Akkrariou, avec les interprétations de Nora Skali, Meryem Zaimi, Fatimzahra Qanboua, Ibtissam Laaroussi, Yassine Ahjam, Driss Roukhe et bien d’autres. La production dramatique sera également au rendez-vous, avec les séries «Fouk Selk», «Jnyen» et «Hrir Sabra».

Parmi les séries comiques, «Ouled Izza» mettra la comédienne Dounia Boutazout à l’affiche, tandis que e casting de «Ach Hada» sera porté par Ferkouss, Souad Khouyi, Sahar Seddiki et Abdessamad Miftah Lkeir. «Salah et Fati» fera par ailleurs son retour pour une deuxième saison. Le «Cycle comédie» propose quant à lui des productions cinématographiques marocaines, comme «30 melyoun», «Jereb Tchouf», et «Batima 42».

«L’offre de Al Aoula est diversifiée, avec un socle de programmes prônant les valeurs de la famille marocaine et répondant à toutes les tranches du public et à toutes les catégories sociales», indique un communiqué de la SNRT, ajoutant que la première chaîne «s’inscrit dans une démarche responsable et engagée, mettant l’information au premier plan».

Par ailleurs, «la culture et la préservation du patrimoine socio-culturel du Maroc est l’une des principales missions de la chaîne», qui propose une case documentaire diversifiée, tout au long de la semaine. «Il s’agit de productions incontournables qui viennent asseoir la position de la chaîne en tant que leader sur le segment de la culture», souligne la même source.

Du lundi au dimanche, les téléspectateur ont ainsi rendez-vous avec les émissions de documentaires «Anmougar», «Amalay», «Ard Al Baraka», «Abak Attourath», «Ayout w Mkahel», entre autres programmes mettant en avant l’Histoire du Maroc, l’héritage ancestral et les valeurs communes. Par ailleurs, la programmation des émissions pour la famille comme «Ousrati» et de la santé avec «Shiha Labass» mettront les questions de bien-être au cœur de leurs thématiques, avec des conseils utiles durant le mois de ramadan.

Une programmation spécifique est dédiée aux enfants, qui auront rendez-vous avec «Chniwla et Bobrice», une série d’animation réalisée en 3D inspirée de la culture marocaine. Les jeunes pourront suivre également «Wlidat Bladi», conçu pour «faire briller les talents de notre jeunesse marocaine». Dans un autre registre, la cuisine sera mise en avant dans «Chiwa maa star». Le divertissement ne sera pas en reste, puisque l’émission musicale «Jmaatna Zina» fait partie aussi de cette programmation.

La chaîne capitalise ainsi sur ses «performances exceptionnelles de 2023», avec «près de 5 millions téléspectateurs en moyenne qui suivent les programmes de la tranche Ftour et 3,7 millions en moyenne qui suivent les programmes de soirée». La SNRT fait savoir que l’année dernière, «Al Aoula a pu s’accaparer de près de 30% de part de marché sur ces tranches horaires à potentiel d’audience». Au-delà du divertissement, la programmation du ramadan de cette année reflète par ailleurs «les valeurs intrinsèques de la chaîne» en tant que garante de la qualité d’un service public, qui se veut «engagé et citoyen».