Diaspo #326 : Bochra Benjelloun aspire à transmettre son savoir-faire culinaire au Maroc

Native de Quimper (Bretagne) en avril 1970, de parents marocains installés en France, Bochra Benjelloun fait ses études jusqu’au baccalauréat dans la même ville. Grâce à un diplôme de couture, elle a intégré le monde du travail dès son plus jeune âge. Elle se marie à vingt et un ans et deux ans plus tard, elle décide de changer de domaine pour travailler dans la pâtisserie, son objet de fascination depuis son enfance.

«Quand mon deuxième enfant est né, j’ai décidé de me lancer dans l’entrepreneuriat. J’ai appris par moi-même tout ce qui concernait la pâtisserie, j’ai réussi l’examen et j’ai pu avoir un diplôme», déclare-t-elle à Yabiladi. Bochra a par ailleurs «un attrait particulier au dressage, à la préparation des plats marocains ancestraux et au service de table».

«Ce qui m’a motivée en particulier à me professionnaliser en la matière est que j’ai traversé des difficultés familiales, face auxquelles je devais couvrir mes dépenses et celles de mes enfants. J’ai trouvé aussi un grand épanouissement moral dans ce métier.» Bochra Benjelloun

Bochra Benjelloun commence par ouvrir un restaurant à Quimper. Elle s’est aussi initiée au service de traiteur et d’organisation de fêtes. Le succès de son entreprise a été tel qu’elle a été repérée par les médias régionaux. Entre les années 2021 et 2022, France Bleu lui confie la présentation d’une émission culinaire en lien avec les producteurs locaux.

Bochra a également commencé à proposer des cours de cuisine et de pâtisserie. En parallèle, elle dirige l’entreprise COOK SUN CAKES, spécialisée dans la cuisine, la pâtisserie et l’organisation de fêtes, qu’elle a lancée en 2017.

Le projet d’un retour au Maroc

Après dix ans d’expérience professionnelle en France, Bochra Benjelloun a décidé d’investir au Maroc. «Depuis un an, j’envisage de monter un projet dans le pays. Actuellement, j’y suis pour rencontrer plusieurs personnes et mettre la touche finale d’un projet à Casablanca et à Marrakech», nous dit-elle.

Au Maroc, Bochra Benjelloun veut se spécialiser dans l’organisation d’événements, le tourisme et l’esthétique. «Les choses se passent bien. J’ai rencontré des personnes formidables qui m’aident beaucoup», ajoute-t-elle.

Tout comme sa venue au monde de l’entrepreneuriat n’a pas été le fruit du hasard mais a été une nécessité, Bochra estime qu’elle a atteint un stade de sa vie où elle se trouve dans l’obligation de retourner dans son pays d’origine et d’y investir. «Les choses ont beaucoup changé en France. Je n’aurais pas pensé que je songerais un jour à revenir à mon pays d’origine, pour m’y installer et y investir», nous confie-t-elle.

«Je suis né en France. Je crois que la quatrième génération sera également confrontée au racisme. Nous avons toujours le sentiment qu’il faut faire plus d’efforts pour prouver notre intégration sociale. Bien sûr, je ne généralise pas, mais certains nous considèrent comme n’appartenant pas à la France.» Bochra Benjelloun

«Mon père est décédé il y a deux ans. Lui, à son tour, avait décidé de rentrer au Maroc et y est resté pendant dix ans. Ma sœur est rentrée au pays il y a 8 ans. Je ne pense plus à rester en France. Les enfants ont grandi et chacun a suivi son propre chemin. J’envisage de vivre entre mes deux pays, mais à condition que ma résidence principale soit au Maroc», enchaîne encore l’entrepreneuse.

Bochra Benjelloun réfléchit à lancer des projets dans d’autres villes comme Rabat, Fès et Tanger. Selon elle, de nombreuses femmes entrepreneures marocaines résidant à l’étranger souhaitent la rejoindre, afin d’élargir leur cercle de compétences. Au Maroc, elle a baptisé son projet AMIRA EVENT AGENCY. Elle en prévoit le lancement d’activité d’ici mai prochain.