L’Irlande minimise la réunion entre le président Higgins et le chef du Polisario

Le président irlandais Michael D. Higgins et Brahim Ghali

Après l’accueil réservé, jeudi 15 février, par le président d’Irlande au chef du Polisario, l’ambassade irlandaise à Rabat tente l’apaisement. La représentation précise, dans un communiqué, que la visite effectuée par Brahim Ghali à Dublin était «privée et ne répondait pas à une invitation officielle».

L’ambassade assure que la république d’Irlande ne reconnaît pas la «RASD», et réaffirme «le soutien traditionnel» de Dublin au «processus mené par l’ONU et les efforts du secrétaire général pour parvenir à une solution politique, définitive et mutuellement acceptée» à la question du Sahara.

Dans son communiqué, la représentation diplomatique a passé sous silence la réunion du jeudi, au palais présidentiel, entre le président de la république, Michael D. Higgins, en poste depuis novembre 2011, et le chef du Polisario.

Pour rappel, Higgins avait déroulé, en octobre 2012, le tapis rouge à Mohamed Abdelaziz, qui effectuait alors une visite officielle en Irlande. En mars 2019, le président irlandais avait reçu dans son bureau une délégation du Polisario, venue lui remettre un message écrit de Brahim Ghali.