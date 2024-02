Espagne : Albares se félicite des «intérêts imbriqués de premier niveau» avec le Maroc

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a réaffirmé l’engagement de son gouvernement de coalition de gauche à «avoir d’excellentes relations» avec les pays de l’Afrique du nord. «Ce sont nos voisins», a-t-il précisé dans des déclarations à la presse ibérique.

José Manuel Albares s’est félicité qu’«avec le Maroc, nous avons des intérêts imbriqués de premier niveau, nous partageons une frontière terrestre» ; une allusion à Ceuta et Melilla. Et de préciser, dans un message adressé aux oppositions de droite et d’extrême droite inquiètent du retard dans l’ouverture des douanes commerciales à Ceuta et Melilla, que «la diplomatie est plus un art qu'une science et il n'y existe pas de lois mathématiques».

Dans ses déclarations consacrées aux grands axes de la politique étrangère de son pays, le chef de la diplomatie espagnole a évité de mentionner les différends avec l’Algérie. La semaine dernière, le gouvernement algérien avait annulé la visite que prévoyait d’effectuer José Manuel Albares, le 12 février à Alger.