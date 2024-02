Des pétitionnaires à l’ONU condamnent la visite de De Mistura en Afrique du Sud

Des pétitionnaires pro-Maroc à la 4e Commission de l’ONU condamnent la visite de Staffan de Mistura en Afrique du sud, du 31 janvier. Dans une déclaration, parvenue à Yabiladi, ils dénoncent «l’attitude impertinente, peu judicieuse et déstabilisante du gouvernement sud-africain d’inviter l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU» pour le Sahara occidental.

«Nous rejetons l'attitude inexplicable de Staffan de Mistura» et «le geste unilatéral de l'Afrique du Sud, qui ne contribue pas aux objectifs de la stabilité et la paix dans le strict respect du droit international, inscrit dans la Charte des Nations unies», indiquent-ils. Et de rappeler que Pretoria «est en faveur des prétentions sécessionnistes de l’autoproclamée république arabe sahraouie démocratique (RASD)».

Tout en réaffirmant leur «adhésion à la légalité internationale et aux principes de la Charte de l'ONU», les signataires du texte réitèrent leur «soutien sans faille à l'Initiative d'autonomie marocaine pour le Sahara», la qualifiant de «seule solution crédible, réaliste et durable» à même de régler le différend régional.

Les auteurs de la déclaration exhortent le gouvernement sud-africain à «corriger sa conduite internationale préjudiciable» au processus politique mené par l’ONU. Parmi les signataires de la déclaration il y a notamment : Miguel A. Rodríguez Mackay, ancien ministre péruvien des Affaires étrangères, Ricardo Sanchez Serra, vice-président de la Fédération des journalistes du Pérou, et Moises Amselem El Baz, président de l'Association des Juifs Marocains au Mexique.

Pour rappel, le représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, avait précisé que le royaume «ne permettra jamais à l’Afrique du Sud, d’avoir un quelconque rôle dans le dossier du Sahara marocain. Pretoria a été et demeure toxique pour la question du Sahara marocain».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait affirmé que «l’Afrique du sud est un acteur marginal dans la question du Sahara marocain et le restera. Elle n'a ni l'influence ni l'efficacité nécessaire pour changer la donne. Si elle avait eu la capacité de changer la situation, elle l'aurait fait il y a vingt ans».

Le Polisario a salué la visite de De Mistura à Pretoria, alors que l’ONU l’a défendue.