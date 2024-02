Maroc Telecom augmente son chiffre d’affaires de 3% en un an

Maroc Telecom a enregistré une hausse de 3% sur son son chiffre d’affaires, établi à 36,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2023. Cette évolution s’explique particulièrement par la croissance des revenus des filiales Moov Africa et des activités de l’Internet fixe, qui compensent la baisse du mobile au Maroc, selon une note d’information sur les résultats du groupe. L’opérateur a ainsi terminé l’année au-dessus des objectifs opérationnels et financiers initialement fixés, surtout grâce à l’activité de ses filiales dans le reste de l’Afrique.

Au Maroc, les activités 2023 de l’opérateur ont généré un chiffre d’affaires de 19,54 MMDH, soutenu par la data fixe (+7,2%). Le chiffre d’affaires mobile a quant à lui baissé de 1,3% par rapport à fin 2022, pour s’établir à 11,63 MMDH.

Concernant les autres indicateurs, le parc du groupe s’est établi à 76 millions de clients, soit plus de 0,7% en un an. Le parc mobile national compte désormais 19,8 millions de clients (+2,7%), tandis que le parc fixe totalise 1,8 million de lignes (-7,8%). Le parc haut débit représente quant à lui près de 1,6 million d’abonnés.

A l’étranger, le chiffre d’affaires du groupe a connu une hausse de 6,6% pour s’établir à plus de 18,38 MMDH, avec une croissance de la data mobile (+22,6%), de l’Internet fixe (+11,3%) et du mobile money (+5%). Le parc mobile a atteint 52 233 000 clients, soit 11 563 000 au Burkina Faso, 10 260 000 en Côte d’Ivoire, 8 351 000 au Mali, 6 201 000 au Tchad, 5 747 000 au Bénin, 3 238 000 au Niger, 2 862 000 au Togo, 2 242 000 en Mauritanie, 1 516 000 au Gabon et 253 000 en Centrafrique.

Toujours à l’internationale, le parc fixe s’est chiffré à 391 000 abonnés, tandis que le parc haut débit a rassemblé 203 000 clients.

Le groupe annonce enfin la proposition de distribution de 3,7 MMDH de dividendes, l’équivalent de prèsde 4,20 dirhams par action, avec un rendement de 4,7%.