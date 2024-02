Maroc : Une double disparition dans les mêmes circonstances d’un festival inquiète les familles

Ces derniers jours, deux affaires de disparition ont rappelé à certains internautes l’affaire de Thami Bennani. Cette fois-ci, il s’agit de deux jeunes hommes âgés de la vingtaine, qui ont disparu successivement à un an d’intervalle, mais dans les mêmes conditions. Tous deux prénommés Anas, leur trace a été perdue lors de leur participation au festival de tekno parties Tribal Dynamo.

La première disparition concerne Anas Aouaj, en date du 31 décembre 2022. A 22 ans, il est étudiant en deuxième année de formation professionnelle, dans la filière d’administration des entreprises. La dernière fois que sa famille l’a vu est le jour où il a quitté son domicile dans la ville de Marrakech, aux premières heures de la matinée, en direction de Guelmim. Sa sœurs, Fatima Aouaj, confie à Yabiladi que tout l’entourage familial avait eu initialement des réserves concernant ce voyage. Du fait d’une longue convalescence de six mois, à la suite d’un accident de la route qui a paralysé Anas de l’une de ses mains, les proches ont finalement cédé à la décision de leur fils, estimant que ce dernier aurait eu besoin de changer d’air.

Des interrogations sur le sort d’Anas Aouaj

Jusqu’à son arrivé à Guelmim, Anas est resté en contact permanent avec sa famille. Il a notamment informé cette dernière que le festival avait été déplace et qu’il se tiendrait plutôt dans la région de Tafraout. Pour cause, les autorités ont empêché les organisateurs de tenir l’événement à l’endroit prévu au départ. Mais jusque-là, ni Anas, ni sa famille n’auraient imaginé que les choses prendraient un autre tournant. «Le 1er janvier, plus précisément dans la soirée, nous avons reçu un appel d’Anas. Il criait d’effroi. Il a demandé à mon père d’écrire les noms de deux de ses amis et que s’il lui arrivait malheur, ce serait à cause d’eux», nous dit la sœur du disparu. Ce dernier «a ensuite été entendu en train de répéter la chahada, puis la ligne a été coupée».

Les cris d’Anas résonnent encore dans les esprits de ses proches. Fatima Aouaj enchaîne auprès de notre rédaction : «Nous avions essayé de le recontacter à plusieurs reprises. Son téléphone sonnait, mais sans aucune réponse.» Après quoi, le contact a été rétabli, mais c’est l’un de ses deux amis précités qui a été au bout du fil. Le jeune homme a confié qu’Anas aurait consommé du LSD, qu’il aurait eu des hallucinations et que ses proches ne pourraient pas lui parler. «A chaque appel, on nous disait qu’il n’avait pas encore repris conscience. Finalement, il nous a été dit qu’Anas serait parti seul et que ses amis ne savaient pas où il était, mais qu’ils avaient son téléphone et ses bagages», déplore la sœur.

C’est à ce moment-là que le père d’Anas est arrivé sur les lieux et a demandé aux deux amis nommés par son fils de le retrouver pour partir à la recherche du disparu. Mais à sa grande surprise, le père de famille a été approché par un inconnu disant avoir été envoyé par les deux jeunes, pour remettre les affaires de la victime.

«Mon père s’est rendu à la Gendarmerie royale pour signaler les faits. Il a également sillonné les hôpitaux de la région en espérant retrouver Anas, mais en vain. Au retour de notre père à Marrakech, nous avons porté plainte contre les amis. Ils ont été convoqués et leurs déclarations ont été contradictoires. Ils ont dit à la police qu’au moment de l’incident, ils étaient sous l’effet de drogues et qu’ils ne se souvenaient de rien. Ils ont ensuite été relâchés, sans expertise technique sur leurs téléphones. Jusqu’à présent, nous ne savons toujours rien des suites, d’autant que l’enquête n’a pas été approfondie.» Fatima Aouaj

Une disparition similaire à un an d’intervalle

La famille d’Anas Abekhane a vécu le même drame, mais à un an d’intervalle. Le jeune homme de 26 ans a en effet disparu lors du même festival, dans l’édition 2023. Originaire de Casablanca, il n’a pas prévu initialement d’y assister, puisqu’il s’est rendu début décembre à Mir Left, près de Sidi Ifni, avec l’idée de lancer un petit projet. «Nous l’avons aidé à louer un domicile là-bas, dans le but de le transformer en maison d’hôtes pour l’accueil des touristes», nous a déclaré Amina, mère d’Anas.



Jusqu’à un mois avant la disparition, les choses se passent comme prévu. «Nous communiquions avec lui quotidiennement, jusqu’à ce qu’il décide de voyager pour assister au festival, organisé cette fois-ic dans le village de Tarmigt, près d’Ouarzazate», raconte encore la mère. Arrivé là-bas, le jeune homme a contacté son père via le téléphone d’un ami, car son appareil à lui a été endommagé. «Il nous a dit qu’il avait été volé et nous a demandé de le rappeler au même numéro au bout d’une heure et demie, le temps de résoudre le problème», se rappelle-t-elle.

A 13h30, le père a essayé de joindre le même numéro, mais en vain, ce qui a rendu la famille encore plus inquiète pour son fils. Amina ajoute : «Nous avons continué à appeler toute la nuit, jusqu’à 16 heures le lendemain. Son ami qui possédait le téléphone a fini par nous répondre. Il nous a dit qu’Anas avait été dans un état hystérique et qu’après cela, ils s’étaient tous endormis. A leur réveil, ils auraient découvert qu’Anas avait pris ses affaires et quitté les lieux, sans qu’ils ne sachent où il serait parti. C’est la version qu’ils nous ont racontée au début, mais plus tard, ils nous ont dit qu’il avait laissé son sac et qu’il n’avait rien pris avec lui.» La famille d’Anas et ses amis restent confus.

Tout en faisant le tour des hôpitaux, les proches d’Anas ont averti les gendarmes. La mère du disparu a déclaré : «Au début, nous avons prévenu les autorités parce que c’était un cas de disparition. Mais dès notre retour à Casablanca et vu les ambiguïtés dans l’affaire, nous avons décidé de porter plainte contre les amis qui accompagnaient Anas. Vendredi dernier, le procureur du roi a ordonné l’ouverture d’une enquête dont nous attendons les résultats.»

«Deux semaines après la disparition, nous avons reçu un appel sur notre numéro du domicile. On nous a dit que c’était de la part de l’ambassade espagnole au Maroc, qu’Anas avait immigré en Espagne, qu’il se trouvait dans un commissariat à Madrid et qu’il avait besoin de couvertures et de nourriture. Même si cela voudrait dire qu’il serait détenu, nous avons accueilli la nouvelle positivement, car cela nous a rassurés au moins sur où il se trouverait. Nous avons même envoyé nos proches à l’étranger là-bas, mais il s’est avéré que c’était une arnaque.» Amina, mère d’Anas Abekhane

Après les révélations sur ces deux affaires, la hashtag #justice_for_anas s’est répandu dans les réseaux sociaux. Le festival Tribal Dynamo a été pointé dans les interrogations de certains internautes. Dans ses déclarations à Yabiladi, la direction de l’événement a exprimé ses regrets à la suite du double drame. «La disparition des deux jeunes nous a beaucoup affectés et nous avons à notre tour essayé de les retrouver en cherchant dans plusieurs lieux, tout en publiant sur nos réseaux sociaux les informations les concernant, notamment des photos. Nous regrettons ces deux incidents qui échappent à notre contrôle. Il est vrai que ces deux cas ont quelque peu terni l’image du festival, que la direction est déterminée à préserver. Nous espérons que ces disparitions n’ont pas été préméditées par de tierces personnes», a déclaré la même source.

Les organisateurs du festival

En 2015, la première édition de ce festival a été organisée sur trois jours, bénéficiant rapidement d’une renommée. La direction a souligné auprès de Yabiladi avoir fait le choix de tenir l’événement dans le désert, afin de promouvoir le secteur touristique dans cette région par le biais d’un rendez-vous musical. «Le fait de choisir le mois de décembre n’est pas un hasard. Cette période coïncide avec les fêtes de fin d’année, ce qui attire les visiteurs étrangers qui viennent passer leurs vacances dans la région», ajoute la même source.

Concernant les éventuelles consommations de drogues durant le festival, la direction a affirmé auprès de notre rédaction ne pas tolérer ce genre de comportements. «Mais en même temps, nous croyons aux libertés individuelles et nous ne pouvons pas empêcher les participants de faire quelque chose, d’autant que nous ne sommes responsables de la programmation artistique que nous proposons», a-t-elle souligné.

Par ailleurs, la même source n’a pas démenti les informations sur la tenue du festival sans autorisation. Elle a plutôt insisté sur ses nombreuses tentatives restées infructueuses auprès des autorités régionales compétentes, lesquelles n’auront jamais donné leur feu vert. Selon nos interlocuteurs, les autorités «reçoivent des doléances de plusieurs associations, qui considèrent l’art présenté par ce festival comme ‘une hérésie’ et une œuvre des ‘adorateurs de Satan’, ce que la direction de l’événement rejette catégoriquement».

«Notre objectif est noble. Nous affirmons que nous voulons faire progresser le secteur du tourisme. L’ambiance du festival est celle de la chaleur humaine, de l’amour et de la paix entre les nations. Ce rendez-vous est également marqué par la présence de familles parmi les festivaliers, y compris des enfants, contrairement à ce que certains prétendent, surtout après les révélations sur ces disparitions», affirme-t-on encore. Outre les fondateurs et les organisateurs, l’événement rassemble «des milliers de musiciens bénévoles», selon la direction.