L’administration des prisons menace de prendre des sanctions contre Mohamed Ziane

La Délégation Générale de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DGAPR) menace de prendre des sanctions contre le détenu Mohamed Ziane. La direction de la prison locale, Al-Arjat 1, affirme, dans un communiqué, que «des procédures judiciaires nécessaires seraient engagées contre le prisonnier (M.Z.) après avoir commis un comportement irresponsable».

La même source explique que «le 15 février 2024, alors que l'employé chargé de la distribution des repas livrait le petit-déjeuner au détenu (M.Z.), ce dernier a jeté son repas hors de la chambre devant l'employé».

La DGAPR précise que Mohamed Ziane «jouit de tous les droits qui lui sont garantis par la loi, y compris les soins de santé et un hébergement répondant aux conditions sanitaires nécessaires, ajoutant qu'il bénéficie du repos, de la douche, de la communication avec un avocat, de la visite familiale et des contacts, via le téléphone fixe de l'établissement et d'autres droits».

Et de souligner que «ce comportement imprudent et insensé du détenu n'est qu'un moyen de faire pression sur l'administration de l'établissement afin d'obtenir des privilèges illégaux», affirmant qu'elle «n'hésitera pas à appliquer la loi contre lui, comme le reste des détenus».

Mohamed Ziane (80 ans) a été condamné en appel, en novembre 2022, à trois ans de prison ferme, assortie d’une amende de 5 000 dirhams pour la partie civile. Il était poursuivi pour 11 chefs d'accusation, dont notamment «outrage à des fonctionnaires publics, injure contre un corps constitué, publication d’allégations et faits mensongers et diffamation».