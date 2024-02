Stéphan Séjourné : «Notre lien avec le Maroc est très important et même essentiel»

Le ministre français des Affaires étrangères réaffirme son engagement à ouvrir une nouvelle page dans les relations avec le Maroc. Une détermination réitérée, hier, lors d’une audition à l’Assemblée nationale de la France, rapporte l’AFP.

«La volonté est là. J’ai repris le lien avec le Maroc. Il y avait des incompréhensions qui ont amené à une difficulté», a reconnu Stéphane Séjourné. «Notre lien avec le Maroc est très important et il est même essentiel», a-t-il souligné.

«Je construirai petit à petit cette confiance. C’est l’intérêt de la France et l’intérêt du Maroc», a indiqué le chef de la diplomatie, souhaitant «la construction d’un nouvel agenda politique. Je pense qu’on peut faire mieux et différemment», a-t-il précisé.

Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux de son homologue espagnol, José Manuel Albares, faites au lendemain de sa nomination, le 12 juillet 2021, à la tête de la diplomatie de son pays, après le limogeage d’Arancha Gonzalez Laya. Une ligne politique couronnée par le soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, acté le 18 mars 2022.

Devant les députés, Séjourné a exprimé aussi sa disposition à dialoguer avec les responsables marocains «de manière transparente en respectant l’ensemble des parties», ajoute la même source.

Samedi, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, en poste depuis le 12 janvier, a tendu la main au Maroc. «Le président de la république m’a demandé personnellement de m’investir dans la relation franco-marocaine et d’écrire aussi un nouveau chapitre de notre relation. Je vais m’y attacher», a-t-il affirmé dans une interview accordée au quotidien Ouest-France. «Je ferai tout, dans les prochaines semaines et les prochains mois, pour que la France et le Maroc se rapprochent», s’est engagé le chef de la diplomatie.

Sur la question du Sahara occidental, il a rappelé que le «soutien clair et constant de la France au plan d’autonomie marocain, est une réalité depuis 2007. Nous ajoutons qu’il est temps désormais d’avancer». Ces déclarations ont provoqué l’ire de l’Algérie.