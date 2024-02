Sahara : Le chef du Polisario se rend en Irlande

Le chef du Polisario effectue, depuis hier, une visite en Irlande. Brahim Ghali et les membres de la délégation qu’il conduit ont eu mercredi des réunions avec des parlementaires irlandais et de représentants de formations politiques, de syndicats et de la société civile ainsi que du mouvement de solidarité avec le Polisario, indique l’agence de presse du Front.

La même source n’a pas mentionné si le programme de la mission comporterait des réunions avec des ministres ou le président de la république, Michael D. Higgins, au poste depuis novembre 2011. Le chef d’Etat, même s’il a un statut honorifique dans le système politique à Dublin, est considéré comme un fervent défenseur du Polisario dans son pays. En octobre 2012, Higgins avait déroulé le tapis rouge à Mohamed Abdelaziz, qui effectuait alors une visite officielle en Irlande. Un accueil qui avait suscité l'ire du Maroc. Rabat avait réagi en rappelant pour consultations son ambassadeur à Dublin. En mars 2019, le président irlandais a reçu dans son bureau une délégation du Polisario, venue lui remettre un message écrit de Brahim Ghali.

Outre cet appui présidentiel, le mouvement séparatiste bénéficie en Iralnde de soutiens parmi des groupes parlementaires, notamment de gauche et les écologistes.