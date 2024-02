Gaza : Le PPS appelle à un «leadership» du Maroc

Le bureau politique du PPS appelle à un «leadership» du Maroc dans l’élaboration d’une «position arabe ferme» devant «mettre fin à la sale agression israélienne contre Gaza». Les camarades de Nabil Benabdellah ont exhorté, dans un communiqué, «les pays arabes à exprimer une position forte et unifiée pour dénoncer cette agression sioniste, qui a dépassé toutes les limites, et à prendre des initiatives concrètes et urgentes pour créer les conditions nécessaires à la protection du peuple palestinien sans défense contre l'oppression du régime sioniste».

Le PPS a réitéré sa «ferme condamnation des crimes de génocide que l’entité sioniste continue de commettre contre le peuple palestinien sans défense».

Pour rappel, le PPS a déjà invité, sur un ton modéré, l'Etat marocain à réviser ses relations diplomatiques avec Israël, établies le 10 décembre 2020. «Dans le contexte de l’agression israélienne sur Gaza, il n'est pas approprié d'avancer dans l'établissement de relations avec une entité qui commet des crimes de guerre et mène un génocide contre un peuple, enfreignant le droit international et le droit humanitaire international», avait affirmé le Parti du Livre.