Logidoo s’affirme dans le e-commerce et la logistique en Afrique

Logidoo a annoncé le closing de son tour de table en Seed sécurisant 1 550 000 dollars. Dirigé par un consortium de capital risque comme Maroc Numeric Fund II (Maroc), 216 Capital (Tunisie), Gullit VC (Kenya), Founder Factory Africa (Nigeria), Sunny Side Venture Partners (Egypte/Japon) et Kalys Ventures (Maroc), cet investissement affirme la position de Logidoo dans la transformation à travers l’Afrique, fait savoir un communiqué.

Selon la même source, ce tour de financement souligne «la confiance du marché dans son approche innovante pour répondre à un défi critique africain : le faible commerce intra-africain comparé à des régions comme l’Asie et l’UE». En se concentrant sur la logistique «transfrontalière», Logidoo «n’est pas seulement un fournisseur logistique, mais une entreprise visionnaire rendant la vision de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) une réalité tangible», ajoute-t-on.

A ce jour, Logidoo «a agrégé plus de 3 000 fournisseurs logistiques, complété plus de 100 000 opérations, servi plus de 400 clients, et a une présence dans 8 pays du continent». «Atteindre le statut EBITDA positif depuis janvier 2023 illustre davantage la santé financière de Logidoo et son acuité commerciale, la distinguant d’autres startups logistiques brûlant du capital», souligne le communiqué.

En 2023, Logidoo a étendu son réseau de franchises à 5 pays africains, pour consolider son empreinte continentale.