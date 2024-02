Maroc : Foundever ouvre un nouveau site à Tanger

Après Casablanca, Rabat et Fès, Foundever poursuit son expansion au Maroc avec une nouvelle installation à Tanger. Le leader mondial des services clients renforce ainsi sa présence dans le pays, en continuant à proposer ses services à une clientèle plus large. Cette expansion va de paire avec des investissements conséquents pour doter le nouveau des dernières infrastructures, à même de répondre aux besoins de sécurité et de protection des données, fait savoir un communiqué.

Dans ce même cadre, le noueau site de Tanger va employer initialement plus de 200 collaborateurs et 500 à moyen terme. Tous seront formés pour proposer un service client en espagnole, de manière à affirmer le positionnement de Foundever en tant que prestataire multilingue.