Nador : Le dessalement d’eau de mer comme solution face à l’assèchement de la Moulouya

Une journée de communication et de sensibilisation sur le projet de sécurisation de l’irrigation de la plaine de la Moulouya, à partir du dessalement de l’eau de mer à Nador, s’est tenue lundi dans la ville. L’occasion a été de présenter ces projets aux agriculteurs et aux organisations professionnelles, en mettant en avant la résilience du secteur et la préservation des sols.

Ce projet de partenariat public-privé s’inscrit dans le cadre du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (2020 - 2027), en réponse aux défis du stress hydrique. La rencontre a connu la participation des agriculteurs du périmètre irrigué, des professionnels, des élus et de responsables ministériels. Présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, elle été marquée aussi par la présence du gouverneur de la province de Nador, du président de la Chambre d’agriculture de l’Oriental et de celui de la Confédération marocaine de l’Agriculture et du développement rural.

Selon un communiqué, la capacité totale de la future station de dessalement de l’Oriental est de 250 Mm3/an, dont 140 Mm3 destinés à l’eau potable et 110 Mm3 à l’irrigation de près de 30 000 ha, dans les périmètres irrigués existants et dans les zones d’extension des superficies irriguées.

Ce projet répondra aux déficits structurels en eau, dûs aux dérèglements climatiques et à la surexploitation des ressources hydriques existantes. Parmi les mesures prévues dans ce sens, le barrage Mohamed V sera surélevé pour mieux régulariser les ressources superficielles.

Outre le dessalement, il s’agira aussi de la déconnexion et de la modernisation des systèmes d’adduction de l’eau potable des canaux d’irrigation pour réduire le gaspillage de cette ressource vitale. La modernisation des réseaux d’irrigation est également au programme.