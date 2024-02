«Escobar du Sahara» : Suite à une plainte de Ouahbi, l’activiste Réda Taoujni arrêté

L’activiste Mohamed Réda Taoujni a été arrêté ce lundi. Il est poursuivi par le parquet général d’Agadir en état de détention pour «la diffusion et la publication de fausses allégations et de faits dans l’intention de nuire à la vie privée des personnes ou de les diffamer, et l’usurpation d’une fonction réglementée par la loi et atteinte à un agent public dans l’exercice de ses fonctions».

Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par Abdellatif Ouahbi, le ministre de la Justice et désormais ancien secrétaire général du PAM, contre une vidéo postée par Réda Taoujni sur les réseaux sociaux, consacrée aux liens supposés entre l’affaire «Escobar du Sahara» et le PAM. L’activiste a été auditionné, vendredi 9 février, par la police d’Agadir.

Pour rappel, le PAM avait mis en garde, dans un communiqué publié en janvier, contre toute tentative de «nuire à l’image du parti, à ses dirigeants et ses militants», à travers une «instrumentalisation» du dossier d’ «Escobar du Sahara», en cours d’examen par la justice.

Dans ce sens, la PAM avait annoncé qu’il «prendra toutes les mesures légales et judiciaires contre toute personne qui tenterait de porter atteinte à la réputation du parti, et à l’honneur de ses militants et militantes, par le biais de campagnes diffamatoires intentionnelles».

Deux membres du PAM (Said Naciri, président du conseil communal des arrondissements de Sidi Belyout à Casablanca et président du conseil préfectoral de Casablanca, et Abdenbi Bioui, président du conseil régional de l’Oriental) sont poursuivis par la justice pour leur implication présumée dans un réseau international de trafic de drogue.