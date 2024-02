Rabat : Air Arabia Maroc lance une nouvelle base aéroportuaire

Air Arabia Maroc a annoncé, ce lundi 12 février, le lancement de nouveaux vols directs depuis sa base aéroportuaire à Rabat-Salé, vers cinq destinations européennes. Cette programmation débutera à partir du 1er mai 2024, avec des vols directs vers Barcelone, Bruxelles, Bâle, Paris et Istanbul. Après Tétouan, le mois dernier, l'aéroport de la capitale représente ainsi le septième de base pour le transporteur low-cost.

En plus de Rabat et de Tétouan, la compagnie aérienne exploite des vols directs depuis Casablanca, Nador, Oujda, Fès et Tanger, rappelle un communiqué. Adel Al Ali, directeur général du groupe, a indiqué que ces nouvelles dessertes renforçaient le réseau et élargissaient le choix des destinations pour les voyageurs.

Cette expansion marque aussi une étape d'évolution pour Air Arabia Maroc, pour à répondre à la demande croissante d'options de voyage abordables et fiables depuis et vers l'Europe.