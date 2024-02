L’Union du Maghreb, «un choix stratégique» pour le Maroc et la Mauritanie

Le Maroc et la Mauritanie conviennent de renforcer la coopération parlementaire, indiquent dans un communiqué conjoint le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et son homologue de l’Assemblée Nationale Mohamed Ould Meguet.

Le texte insiste sur la mise en place, «dans les plus brefs délais» du forum parlementaire entre les deux pays, qui doit «intégrer des représentants du pouvoir exécutif, des hommes d’affaires, et des experts des deux pays». Un projet dont l’opérationnalisation marque le pas. En juillet 2022, il avait été proposé par le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, lors d’une visite officielle à Nouakchott.

Dans la Déclaration conjointe, Talbi Alami et Ould Meguet ont exprimé leur «attachement à l’Union du Maghreb Arabe, car étant un choix stratégique et un acquis important irréversible». Le président de la Chambre des représentants a appelé le Maroc et la Mauritanie à «créer de nouveaux partenariats et l’utilisation de leurs ressources matérielles et humaines au profit de leurs deux peuples».

Une délégation de députés marocains a effectué, les 9 et 10 février, une visite de travail en Mauritanie.