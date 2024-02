Une rare lettre de traité de paix marocain proposée à la vente en Autriche

L’Antiquariat Inlibris de Vienne a récemment dévoilé une lettre rare, datée de 1720 et portant le sceau du sultan marocain Moulay Ismail (1672 - 1727). La missive propose une trêve à l’ambassadeur anglais Charles Stuart, représentant du roi George Ier (1714 - 1727).

La lettre arabe manuscrite, affichée par l’entreprise viennoise, mesure environ 430 x 575 mm. Ce feuillet unique comporte huit lignes de texte, encadrées dans une mise en page décorative, avec un feuillage stylisé et un tampon calligraphique à l’encre verte et bleue, rehaussé d’or. Bien qu’il présente des usures mineures et quelques pertes le long des anciens plis, le document reste en grande partie intact.

Antiquariat Inlibris estime la valeur de cette pièce historique à un équivalent de 28 000 euros, soit un peu plus de 303 069 dirhams. Elle est décrite comme «une lettre diplomatique envoyée en décembre 1720 par le redoutable souverain du Maroc Moulay Ismail Ibn Sharif à Charles Stewart, l’ambassadeur anglais à la tête d’une mission envoyée par le roi George Ier pour négocier une paix avec le Maroc».

Une lettre diplomatique à forte symbolique

Conduite par le général de brigade Stuart, une délégation anglaise habilitée à mener des négociations de paix avec le sultan marocain appareilla le 24 septembre 1720. Le succès de ce dialogue aboutit à un traité signé à Ceuta, en janvier 1721. Cet accord garantit la libération de 296 prisonniers britanniques faits esclave, la libre navigation des navires britanniques dans les eaux marocaines et l’ouverture du commerce maritime marocain à la Grande-Bretagne.

La lettre, adressée à «l’ambassadeur chrétien anglais» (probablement Stuart), s’ouvre sur les salutations de Moulay Ismail. Ce dernier prend acte des aspirations britanniques à la paix et accueille l’envoyé du roi George Ier.

‼️Un document historique rare et précieux, témoignant d'un épisode important des relations anglo-marocaines, mis en vente pour 28 000 euros.



Il s'agit d'une lettre diplomatique rédigée par le Sultan Moulay Ismaïl ben Chérif, adressée à l'ambassadeur anglais Charles Stewart en… pic.twitter.com/YEZkkuwRSu — Maroc Archives ® (@Maroc_Archives) February 9, 2024

Le sultan exprime l’espoir d’un accord répondant aux attentes de l’ambassadeur et fait allusion à des liens historiques, évoquant les relations de son cousin Ahmed Al-Mansour (1549 - 1603) avec la reine Elizabeth I.

Au-delà de ce document clé, l’Antiquariat Inlibris de Vienne présente une lettre du sultan Moulay Youssef évoquant sa satisfaction de visiter la France et de participer à l’inauguration de la Grande Mosquée de Paris, avec le président Domergue en 1926. Des timbres des monarques marocains passé et présent, à savoir les rois Hassan II et Mohammed VI, sont également exposés.

Cette mise en vente a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, à travers lesquels de nombreux utilisateurs ont appelé les autorités marocaines compétentes à œuvrer pour la restitution de ce précieux document, dont le lieu légitime de conservation reste le royaume.