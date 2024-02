CAN 2023 : Prochain pays hôte, le Maroc longuement hommagé en finale [vidéo]

Remportée dimanche 11 février par la Côte d’Ivoire face au Nigéria (2-1), la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) tiendra sa prochaine édition l’été 2025 au Maroc. A la fin de cette finale à couper le souffle, responsables sportifs, joueurs et supporters ont longuement rendu hommage au prochain pays hôte. En phase de groupes, la qualification des Lions de l’Atlas aux huitièmes, avec une victoire lors du match de la dernière journée, a permis aux Eléphants de s’assurer une place au deuxième tour de la compétition.

??❤️?? Énorme hommage du peuple ivoirien au Maroc juste avant la remise du trophée. Le stade ovationne les Lions de l’Atlas qui ont qualifié la Côte d’Ivoire dans cette #CAN2023 pic.twitter.com/Uq3B3xrjts — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) February 11, 2024

Menée au score en première mi-temps de cette finale, la Côte d’Ivoire a mis fin aux espoirs du Nigéria avec un but d’égalisation, inscrit par Franck Kessié (62e), puis un second marqué par Sébastien Haller à la 81e minute. Revenant de loin mais faisant preuve d’une persévérance exemplaire, la sélection ivoirienne a fini par remporter le sacre continental, en gardant ainsi la coupe dans le pays hôte de l’édition qui vient de s’achever. Quelques instants avant de recevoir sa médaille, l’attaquant et deuxième capitaine de son équipe, Max-Alain Gradel, a arboré le drapeau du Maroc, en guise de reconnaissance. Le symbole national a également été affiché sur les écrans du stade.

Même au moment de soulever le trophée de cette #CAN2023 ???? https://t.co/zHYHcx3wO1 pic.twitter.com/Lpi2ncDcG3 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) February 11, 2024

Cette cérémonie de remise des médailles a été marquée par la présence du président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, de celui de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, ainsi que de celui de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaâ, accueilli sous les acclamations générale du public.

En tant que représentant de l’instance chargée d’organiser la prochaine édition de la CAN, Fouzi Lekjaâ a reçu le flambeau de la CAF des mains du président ivoirien Alassane Ouattara.