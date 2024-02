Maroc : Nouvelle marche nationale pour un cessez-le-feu en Palestine

Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont battu le pavé, dimanche 11 février à Rabat, pour exiger un cessez-le-feu immédiat et pérenne en Palestine, alors que les bombardements dans la bande de Gaza sont à leur 123e jour. Cette marche nationale a connu la participation d’organisations politiques, syndicales et associatives de divers horizons, en signe de solidarité à la population palestinienne et en protestation contre les offensives de l’occupation israélienne. Depuis le 7 octobre 2023, l’état de siège sur la bande de Gaza, déjà sous blocus depuis 2007, est accompagné d’une coupure d’eau, d’électricité, de carburant, de privation des denrées alimentaires et des soins de santé, ainsi que de difficultés d’accès au réseau de télécommunication.

Jusqu’à samedi dernier, l’autorité sanitaire à Gaza a estimé à 28 064 le nombre de personnes (dont femmes et enfants) tuées dans les opérations aériennes et terrestres menées par Israël, tandis que 67 611 autres ont été blessées. Ce bilan reste inférieur aux chiffres réels, d’autant que plusieurs civils sont disparus, au vu des difficultés à dégager les décombres.

Depuis le 7 octobre, des dizaines de milliers de familles sont par ailleurs contraintes aux déplacements forcés, du nord de la bande de Gaza vers le sud, qui reste pourtant ciblé par les bombardements et les tirs israéliens, à l’image des autres zones de la région.

Dans ce contexte, les participants à la marche nationale de solidarité à Rabat ont réitéré leurs appels au gouvernement marocain pour mettre fin à la normalisation des relations avec Israël. A ce titre, le rassemblement a été marqué par la signature d’une déclaration de solidarité, qui rejette tout rapport diplomatique entre Rabat et Tel-Aviv et qui souligne l’appui populaire aux droits humains des palestiniens.

Cette marche intervient dans un contexte international global, où les manifestations de soutien à la Palestine se tiennent dans plusieurs pays, en occident comme en région arabe. Le 26 janvier dernier, dans un premier verdict dans l’affaire opposant l’Afrique du Sud à Israël pour faits de génocide dans la bande de Gaza, la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné qu’Israël prenne des mesures immédiates pour garantir la non-violation de la Convention sur le génocide.

Dans son ordonnance prévoyant six mesures conservatoires, la plus haute juridiction onusienne a demandé à Israël d’élargir l’acheminement des aides dans la région, mais n’a pas requis de cessez-le-feu.

Estimant que «la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque sérieusement de se détériorer davantage avant que le tribunal ne rende son jugement final», la CIJ a par ailleur ordonné qu’Israël soummette un rapport au bout d’un mois, pour rendre compte de «toutes les mesures prises pour donner effet à cette ordonnance». Au lendemain de son rendu, ce verdict a été salué par le Maroc.