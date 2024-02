France : Stéphane Séjourné veut «écrire un nouveau chapitre» dans les relations avec le Maroc

Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, en poste depuis le 12 janvier, tend la main au Maroc. «Le président de la république m’a demandé personnellement de m’investir dans la relation franco-marocaine et d’écrire aussi un nouveau chapitre de notre relation. Je vais m’y attacher», a-t-il affirmé dans une interview accordée au quotidien Ouest-France. «Je ferai tout, dans les prochaines semaines et les prochains mois, pour que la France et le Maroc se rapprochent», s’est engagé le chef de la diplomatie.

Sur la question du Sahara occidental, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que le «soutien clair et constant de la France au plan d’autonomie marocain, est une réalité depuis 2007. Nous ajoutons qu’il est temps désormais d’avancer». Stéphane Séjourné a reconnu que, depuis sa nomination aux commandes de la diplomatie française, des «contacts» se sont produits avec la partie marocaine. En effet, Karim Amellal, avec sa casquette d’ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée, considéré un proche d’Emmanuel Macron, s’est rendu, fin janvier au Maroc.

Pour rappel, des officiels marocains avaient pointé Séjourné comme l’architecte de la résolution du Parlement européen, adoptée le 19 janvier 2022 par 356 voix pour, 32 contre et 42 abstentions, appelant à la libération des journalistes emprisonnés au Maroc.

Lahcen Haddad, président de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (UE), avait ouvertement accusé Stéphane Sejourné, alors eurodéputé et président du groupe Renew Europe, d’avoir joué un rôle déterminant dans la condamnation du Maroc par l’hémicycle européen.