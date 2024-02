Diaspo #325 : Entre le Maroc et l’Espagne, Noor Ben Yessef a trouvé sa voie dans le journalisme

L’histoire familial de Noor Ben Yessef résonne avec l’harmonie de la diversité culturelle. Née à Séville (Espagne), d’un père marocain et d’une mère espagnole, elle incarne la richesse d’un patrimoine diversifié. Ayant grandi entre les rues du flamenco, tout en étant familière à Tétouan, où elle a encore des proches, Noor a navigué facilement entre ces deux mondes.

«J’ai eu une très belle enfance en Espagne. Grandir entre deux cultures est le plus grand enrichissement personnel que je puisse avoir», nous confie-t-elle. Les parents de Noor se sont rencontrés grâce à un ami commun, leur histoire d’amour comblant la distance entre l’Andalousie et Tétouan. Son père, artiste originaire de cette ville du nord, a poursuivi ses études à Séville, tandis que sa mère, originaire de Salamanque, a déménagé en raison du travail de son grand-père.

Dans la vibrante ville de Séville, leurs chemins se sont croisés. Leur union transcendant les frontières a permis à Noor de recevoir une éducation où elle est équilibre, entre ses deux cultures. En effet, ce lien n’est pas seulement géographique ; il est profondément ancré dans la famille.

Les voyages annuels à Tétouan ont favorisé le renforcement du lien de la native de Séville avec ses origines marocaines. «Nous allions chaque année au Maroc», se souvient Noor. Cette connexion constante est devenue son point d’ancrage personnel et le ciment de son héritage. «Je me sens chez moi partout où je vis. Les Sévillans et les Tétouanais sont des frères. Nous avons tellement de points communs», déclare la journaliste.

Par ses affinités artistiques, le père de Noor a sans aucun doute influencé les premiers centres d’intérêt de sa fille. Elle s’est essayée à l’art au lycée, travaillant même comme mannequin pour subvenir à ses besoins. Maos malgré son penchant pour les arts, quelque chose de plus profond a redonné en elle. «J’ai aimé ce que j’ai découvert, mais pas plus qu’une expérience divertissante», a-t-elle souligné.

Une vocation pour le journalisme

Noor est davantage animée par le fait d’aider les autres, tout comme son frère, un médecin qui a parcouru le monde pour apporter proposer son assistance médicale. Après avoir vu du sang humain, elle est finalement dissuadée d’emboîter le pas à son frère. C’est grâce à une amie que le monde du journalisme s’ouvre à elle.

«J’ai découvert le journalisme et je suis immédiatement tombée sous le charme de ce métier. L’aspect de la communication m’a interpellée et j’ai su que je pouvais aider les gens d’une autre manière.» Noor Ben Yessef

Déterminée à vivre de cette nouvelle passion, Noor a fait des études de journalisme à l’Université de Séville. Plus tard, elle a élargi ses connaissances avec un master en communication télévisée à Madrid. Avec une vision claire et un dévouement sans faille, elle a saisi une opportunité de stage chez Antena 3, l’une des chaînes de télévision espagnoles les plus importantes. Son talent et son dévouement ont été reconnus et elle a rapidement été embauchée comme rédactrice et présentatrice pour les informations matinales.

«Je suis tellement contente et reconnaissante de l’opportunité qu’Antena 3 m’a offerte dès le premier jour», dit-elle avec fierté. Chaque matin depuis 2019, Noor livre l’actualité aux téléspectateurs et les informe au début de leur journée.

Mais ses ambitions vont au-delà de son poste actuel. Noor est animée par la volonté d’apprendre l'arabe, la langue de ses aïeux. «Il y a deux ans, j’ai fait des études en marketing numérique. Maintenant, j’apprends l’arabe», révèle-t-elle. «A l’avenir, j’espère collaborer avec les médias arabes», confie la présentatrice.