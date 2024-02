Le Maroc et la Mauritanie relancent le forum parlementaire

Le Parlement marocain et l’Assemblée nationale mauritanienne ont décidé la création d’un forum parlementaire conjoint, ayant pour objectif de hisser les liens entre les deux pays au rang des relations stratégiques. Une annonce faite, hier à Nouakchott, par le président de la Chambre basse, Rachid Talbi Alami, à l’issue de ses entretiens avec le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal.

Ce forum qui se tiendra chaque année par alternance, à Rabat et Nouakchott, sera l’occasion d’échanger sur des questions d’intérêt commun et de nouer des partenariats. Les responsables de différents secteurs, les hommes politiques et les hommes d’affaires y seront invités, a-t-il souligné.

Ce projet de forum parlementaire a été annoncé pour la première fois en juillet 2022 à Nouakchott par le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara. Depuis, cette instance n’a pas encore vu le jour.

Rachid Talbi Alami s’est réuni aussi avec le président de l’Assemblée nationale de la Mauritanie, Mohamed Ould Meguet. Les entretiens ont porté sur les moyens de promouvoir la coopération parlementaire et le développement des mécanismes de partenariat plus avancés pour contribuer davantage à la dynamique positive des relations maroco-mauritaniennes, rapporte la MAP.

Une délégation de députés marocains a effectué, le 9 et 10 février, une visite de travail à Nouakchott.