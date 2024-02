Maroc : Les trafiquants de haschisch boycottent les acheteurs israéliens à cause de la guerre à Gaza

Les trafiquants de haschisch au Maroc mènent une campagne de boycott contre les acheteurs israéliens, en protestation contre la guerre en cours dans la bande de Gaza, ont rapporté vendredi des médias hébreux. Dans ce contexte, les pertes se compteraient déjà en «dizaines de millions de shekels», selon des informations de la chaîne N12.

«Les trafiquants de haschisch au Maroc ne sont plus disposés à nous vendre leur marchandise, ni directement, ni à travers un intermédiaire», a déclaré à N12 un trafiquant de drogue israélien. «Ils ont décidé de nous boycotter à cause de la guerre. Depuis [octobre], nous avons perdu beaucoup d’argent. Des dizaines de millions de shekels au moins», a-t-il ajouté.

De son côté, un fournisseur marocain dans la région du Rif, connu pour sa production de haschisch, a confirmé le boycott auprès de N12. «Pourquoi est-il possible aux Israéliens de gagner leur vie en vendant du haschisch marocain, alors que nos frères palestiniens souffrent de la faim et vivent dans des conditions inhumaines ?», s’est-il interrogé auprès de la chaîne. «Qu’ils aillent acheter ailleurs. Nous ne vendons plus de haschisch aux Israéliens», a-t-il insisté.

«Avant la guerre, nous faisions des affaires ici avec des Israéliens. Les contrebandiers et les trafiquants venaient sur place et gagnaient beaucoup d’argent. Maintenant, c’est fini», a-t-il encore déclaré à la chaîne israélienne.

Depuis le début de la guerre du 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza, les contestations populaires au Maroc se sont multipliées, en dénonciation de l’intervention militaire israélienne. Des milliers de citoyens marocains ont notamment manifesté dans les rues, pour exprimer leur soutien à la Palestine.