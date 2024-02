Congrès du PAM : Ouahbi ne briguera pas un second mandat

C’est désormais officiel, Abdellatif Ouahbi ne briguera pas un second mandat à la tête du PAM. Une annonce faite par Ouahbi, dans un discours prononcé ce vendredi, lors de la séance d’ouverture du congrès du PAM.

Ce retrait était prévisible. Le secrétaire général subit, ainsi, les aléas de la vague «Escobar du Sahara» qui a déjà emporté deux personnalités du PAM : Abdenbi Bioui, le président du Conseil de la région de l’Oriental, et Said Naciri, président du Conseil préfectoral de Casablanca et président du conseil communal de l’arrondissement de Sidi Belyout. Ils sont poursuivis par la justice pour trafic de drogue.

Le PAM ambitionne d’ouvrir «une nouvelle page» dans son histoire, avec des personnes qui ne soient pas pointées du doigt pour leurs accointances avec les milieux de la prévarication et le trafic de drogue.

Abdellatif Ouahbi a été élu secrétaire général du PAM, le 9 février 2020. Une élection qui était présentée alors comme une «nouvelle page» dans l’histoire du Tracteur. Ce départ pourrait sonner la fin de la carrière gouvernementale de Ouahbi, qui dirige le ministère de la Justice depuis le 8 octobre 2021.