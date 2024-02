Maroc : L’ONMT veut séduire les touristes indiens

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) prend part au Salon de voyage OTM (Outbound Travel Market), qui a commencé jeudi à Mumbai pour durer jusqu'au 10 février 2024. L'office aura pour but de conquérir le marché émergent de l'Inde, lord de ce rendez-vous de référence pour les professionnels du secteur à travers le monde, inauguré en présence de l'ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki.



Sur place, l'ONMT a mis en place un stand composé de 10 agences de voyage marocaines, qui constituent ainsi une plateforme de présentation de la destination Maroc auprès des voyageurs internationaux potentiels. Dans ce sens, l'office fait savoir dans un communiqué que le marché indien figure parmi ceux dont la croissance est la plus rapide à travers le monde, riche de son importante classe moyenne de plus en plus aisée.

Ce marché se distingue aussi par des revenus en augmentation, faisant l'essor du transports aérien et des voyages internationaux depuis l'Inde.