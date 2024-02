Belgique : Le CCME prend part au Forum académique belgo-marocain à Bruxelles

Le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, participe jeudi 8 et vendredi 9 février 2024 au Forum académique belgo-marocain, qui se tient au Musée Royal d’Art et d’Histoire (Parc du Cinquantenaire) à Bruxelles. A l’initiative du consortium DIMOBEL60, composé de l’Université de Liège, du Cercle des lauréats de Belgique (CLB), de l’Université Mohammed premier d’Oujda et de l’Ecole de management de Casablanca (ESCA), cet évènement est organisé dans le cadre des commémorations des 60 ans de l’accord du 17 février 1964, relatif au recrutement de la main d’œuvre marocaine par la Belgique.

Le président du CCME intervient comme grand témoin de cette mobilité. A cette occasion, il présenter la synthèse des travaux des deux journées portant sur des thématiques d’actualité : la mémoire et l’histoire, les dynamiques migratoires dans les espaces belges et marocains, les enjeux du genre, la colonialité, les identités et les représentations croisées, la circulation des élites et migrations, la coopération scientifique, les transferts technologiques et le développement, fait savoir un communiqué de presse.



Pour Driss El Yazami, «ce forum est une très bonne initiative dont il faut féliciter les organisateurs et qui se distingue au-moins à deux titres : l’amplitude des thèmes traités et la participation des jeunes générations de chercheur.e.s belgo-marocain.e.s aux côtés des chercheurs pionniers qui travaillent depuis des décennies sur les problématiques migratoires en Belgique».

Les organisateurs veulent ce Forum comme une occasion pour faire un état des lieux, 60 ans après la signature de la convention bilatérale de main d’œuvre entre le Maroc et la Belgique. Il sera question aussi de «mettre l’accent sur les enjeux du futur et, plus particulièrement, sur les besoins de renforcement de la coopération» entre les deux pays, indiquen encore le communiqué. Cet évènement est ainsi un espace de réflexion conjointe entre acteurs belges et marocains, pour dynamiser le corridor économique commun à ces deux espaces géographiques.

Le projet bénéficie du soutien de la Commission mixte permanente WBI-Maroc.